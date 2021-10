Vlaamse hacker die in Amerika gezocht wordt, opgepakt in hotel in Milaan

Kevin D. (rechts) werd opgepakt in hotel J24 in Milaan. — © rr

De 27-jarige Kevin D. uit Mechelen is maandag opgepakt in Milaan. Hij werd door de politie uit zijn hotelbed gelicht. De man wordt gezocht in Amerika voor informaticafraude. “We proberen zelf meer te weten te komen”, reageert zijn advocaat.

Kevin D. was samen met zijn vader in het Italiaanse Milaan om er de finale van de Nations League voetbal tussen Spanje en Frankrijk mee te pikken. Zondagavond postte hij op sociale media nog een filmpje vanuit de tribune van San Siro, enkele uren later zat hij met de handboeien om in een politiewagen. Toen de baliemedewerkster van het viersterrenhotel J24 in het centrum van Milaan zijn naam bij het inchecken ingaf in het systeem gingen bij de politie alarmbellen af.

Een rechtbank in Texas in de Verenigde Staten had een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven voor feiten van informaticafraude en identiteitsdiefstal. Kevin B. werd in zijn pyjama meegenomen en overgebracht naar de San Vittore-gevangenis. Zijn advocaat, mr. Sven Mertens, kan de arrestatie bevestigen, maar tast nog in het duister over de reden. “Voorlopig kan ik geen informatie geven over deze zaak omdat ik ook van niets weet. We proberen meer te weten te komen, maar ook bij de ambassade kan men ons niet verder helpen. Ik kan alleen bevestigen dat hij ’s morgens is opgepakt, hij heeft zelfs zijn medicatie niet kunnen of mogen meenemen.”

Een Italiaanse rechter zal nu moeten oordelen of D. al dan niet uitgeleverd moet worden aan de Amerikaanse autoriteiten.

Veroordeeld voor hacken luchtvaartmaatschappijen

Over de inhoud van het dossier waarin D. gezocht wordt door de Amerikanen is nog geen duidelijkheid, maar in zijn entourage vermoedt men dat een en ander te maken heeft met een zaak waarin hij ook in België voor de rechter verscheen.

De 27-jarige Kevin D. werd in 2017 opgepakt omdat hij de systemen van vliegtuigmaatschappijen gehackt had. Op die manier boekte hij gratis tickets in businessclass. Bij Brussels Airlines vloog hij drie keer in businessclass naar New York, goed voor telkens 5.300 euro. Bij de andere luchtvaartmaatschappijen die destijds gehackt zouden zijn, viel toen ook de naam van American Airlines. Een luchtvaartmaatschappij met hoofdzetel in Fort Worth in Texas. Mogelijk spande de maatschappij ook een zaak aan tegen D.. Bij de rechtbank in Fort Worth was dinsdag niemand bereikbaar om uitleg bij het aanhoudingsbevel te geven.

D. werd door zijn advocaat destijds omschreven als iemand die ‘hackte voor de adrenaline’. “Zich verdiepen in websites en ze ontleden, was zijn passie”, zei mr. Mertens in 2020. Behalve luchtvaartmaatschappijen sloeg D. ook toe bij Mobistar waar hij een dertigtal gsm’s buitmaakte. Als minderjarige hackte hij ook het systeem van bioscoop Utopolis, om gratis in een lege zaal naar de film te kunnen. De Mechelse strafrechter gaf hem een probatie-opschorting. Als D. zich aan de opgelegde voorwaarden hield, kreeg hij geen straf.

“Die probatietermijn loopt nog en alles verloopt heel goed”, aldus advocaat Mertens. “Er was niets bij op te merken. Hij had ook vast werk. Ik ben dan ook geschrokken toen ik hoorde dat hij in Italië werd opgepakt.”