Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner zet (ongevraagd) overnamebod op Recticel door

De Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner geeft de plannen om schuim- en isolatieproducent Recticel over te nemen, niet op. Het bedrijf blijft erbij dat zijn bod “het best beschikbare voorstel is voor de aandeelhouders van Recticel”, zo zegt het woensdag voorbeurs. Het bod van 13,50 euro per aandeel zal zoals gepland vanaf donderdag openstaan voor de aandeelhouders, tot 17 december.