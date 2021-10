Bart De Pauw arriveert samen met advocaten op eerste procesdag: “Het zal bruut worden, denk ik”

Bart De Pauw is woensdagochtend iets na 8.30 uur - in het gezelschap van zijn advocaten John Maes en Michaël Verhaeghe - aangekomen bij de correctionele rechtbank van Mechelen. Daar begint om 9.30 uur het proces rond belaging en elektronische overlast tegen de 52-jarige televisiemaker. “Het zal bruut worden, denk ik”, aldus De Pauw.

“Het is goed dat het eindelijk kan beginnen”, verklaarde De Pauw woensdag bij zijn aankomst aan het Mechelse gerechtsgebouw. “We hebben er vier jaar op moeten wachten. We hebben ons heel goed voorbereid. Ik zal blij zijn als het voorbij zal zijn.” Woensdag komen de burgerlijke partijen aan het woord. “Het zal bruut worden, denk ik”, zei De Pauw daarover.

13 vrouwen

Bart De Pauw wordt beschuldigd van het belagen van minstens dertien vrouwen met wie hij samenwerkte door hen ongewenst seksueel getinte berichten te sturen. Bij enkele vrouwen kwam hij ook naar hun thuisadres. De vrouwen zouden hem hebben gezegd dat ze dit niet konden appreciëren, maar ook dan bleven volgens hen de berichten komen.

Gesloten enveloppe

Het proces tegen De Pauw werd al in januari ingeleid, maar toen kwam een bijkomende vraag van de verdediging van De Pauw om een verzegelde enveloppe te kunnen inkijken. In die enveloppe zaten de eerste verklaringen die enkele slachtoffers bij de preventieadviseur van de VRT hadden afgelegd. De rechtbank besliste echter dat de enveloppe gesloten bleef omdat het beroepsgeheim van de preventieadviseur anders geschonden zou worden. Bovendien had de verdediging de vraag tot het openen van de verzegelde enveloppe reeds voorgelegd aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die op 17 mei 2019 dat verzoek afwees, en eenzelfde debat kan niet nog eens worden overgedaan voor de feitenrechter.

Woensdag komen het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen aan het woord, dan kennen we dus de gevorderde straf voor de televisiemaker. Op de banken van de burgerlijke partijen zitten zeven van de dertien vrouwen die uit het onderzoek naar voren kwamen als vermeende slachtoffers. Het gaat onder meer om de actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert (twee vrouwen met wie De Pauw een buitenechtelijke relatie had), Ella-June Henrard en Lize Feryn. Ook VRT-gezicht Aster Nzeyimana, de partner van Feryn, is aanwezig om zijn vriendin te steunen.

Ook het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) stelde zich burgerlijke partij. Alle burgerlijke partijen worden vertegenwoordigd door meesters Christine Mussche en An-Sofie Raes. “We gaan eindelijk kunnen vertellen wat we te vertellen hebben”, verklaarde Mussche bij het binnengaan van de rechtszaal.“We gaan trachten om dat zo sereen en goed mogelijk te doen.”

Advocaat Christine Mussche... — © Olivier Matthys

En collega An-Sofie Raes. — © Olivier Matthys

Twee jaar cel

Donderdag is de verdediging aan het woord. De Pauw nam meesters John Maes en Michaël Verhaeghe onder de arm, zij gaan resoluut voor de vrijspraak en menen dat er geen sprake is van een misdrijf. Na de verdediging krijgt elke partij nog een laatste repliek en wordt het dossier door de drie rechters in beraad genomen.

Het vonnis wordt ten vroegste vier weken na de laatste procesdag verwacht. Dat is op 11 november, een wettelijke feestdag waardoor het wellicht pas 18 november wordt. De kans is echter reëel dat de rechtbank meer tijd neemt voor het vonnis en het pas in december klaar zal zijn. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert De Pauw een maximumstraf van twee jaar cel.

12 miljoen euro

Intussen startte De Pauw ook al een burgerlijke procedure op voor de rechtbank in Brussel tegen de VRT. De Pauw, zijn productiehuis en zijn gezin menen dat de stopzetting van hun samenwerking voorbarig was en heeft geleid tot enorme reputatieschade. Alles samen werd zo’n 12 miljoen euro aan schadevergoedingen geëist.

