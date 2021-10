LIVE. Proces Bart De Pauw van start

"Bart De Pauw moest weten dat het niet correct was"

"Voor iemand met de positie van Bart De Pauw, zijn we overtuigd en hebben we bewijzen, dat hij wist en zeer zeker moest weten dat deze manier van omgaan met zeven jonge mensen niet correct was. Niet door de deur kon en een misdrijf uitmaakte", zei Mussche.

Ze verwees naar een quote van tv-maker en voormalige collega en Schalkse Ruiters-buddy Tom Lenaerts in een interview in met Het Nieuwsblad: "Ik vind dat allemaal niet zo moeilijk die vervaagde grenzen. Het is de machtsverhouding die het moelijk maakt. Flirten met een stagiair zou ik dan ook niet doen. Dan ga ik voorbij de vieze grens. Zo'n meisje zou mij een pets in mijn gezicht moeten geven. Maar dat durft ze niet door de machtsverhouding.

Dat vind ik een goede samenvatting van het dossier."