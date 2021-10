Britse koningin Elizabeth (95) voor het eerst sinds 2003 met wandelstok in het openbaar

Het was al geleden van 2003, maar dinsdag verscheen de Britse Queen met een wandelstok in het openbaar. Koningin Elizabeth (95) steunde op haar stok toen ze een viering in Westminster Abbey bijwoonde, ter ere van het honderdjarige bestaan van het Royal British Legion charity. De langst regerende monarch van het Verenigd Koninkrijk gebruikte de wandelstok zo’n 18 jaar geleden voor het eerst na een knieoperatie. Er kwam voorlopig nog geen verklaring waarom de Queen er dinsdag voor koos om haar wandelstok vanonder het stof te halen.