LIVE. De Kamer debatteert over de begroting van regering De Croo

De regering van premier Alexander De Croo kondigde dinsdag aan dat er een akkoord is over de begroting voor de komende jaren. Nog voor de regering haar plannen uit de doeken kon doen, verlieten de parlementsleden van de N-VA misnoegd het halfrond. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet mild voor de genomen beslissingen. Het belooft een pittig debat over de begroting te worden in de Kamer. Volg het hier live vanaf 10 uur.