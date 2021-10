Is het een goed idee om mijn kinderen te verbieden naar gewelddadige serie ‘Squid game’ te kijken?

De populaire Netflix-serie Squid Game gaat niet alleen bij volwassenen vlot over de tongen, in de Vlaamse huiskamers maken ouders zich ook zorgen over de invloed van de gewelddadige reeks op hun kinderen. In de serie worden onschuldige spelletjes zoals knikkeren of 1-2-3-piano gespeeld, maar daarbij wordt veel geweld gebruikt en verliezen de deelnemers zelfs het leven. Intussen duiken er ook filmpjes op van jongeren die de spelletjes naspelen op de Antwerpse Meir. Is het een goed idee om je kind te verbieden om te kijken? Wij vroegen raad aan twee experts.