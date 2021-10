Uitzonderlijke beelden van Nederlandse moordenaar in beruchte Peruaanse gevangenis: “Ik heb me slecht gedragen”

Een Peruaanse filmploeg kon uitzonderlijk een reportage maken over de Challapalca-gevangenis in Peru. De gevangenis staat bekend als de “hel op aarde” en is al jarenlang een doorn in het oog van mensenrechtenactivisten. Een van gevangenen in de beruchte gevangenis is de Nederlander Joran van der Sloot, die negen jaar geleden 28 jaar cel kreeg voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores. “Ik heb me slecht gedragen”, aldus de Nederlander wanneer de reporter - die Van der Sloot omschrijft als een moordenaar, afperser, oplichter en dief - hem interviewt in de gevangenis.