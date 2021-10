Regering heeft mond vol van rechtvaardige fiscaliteit, maar is akkoord echt eerlijk? “Die stempel zou ik er niet op plakken”

Vlaanderen schafte de woonbonus voor een eerste eigendom af. Maar wie een tweede, derde of vierde woning heeft, krijgt van de federale regering nog altijd een fiscale korting. En daar komt ook na het begrotingsakkoord geen verandering in. Het werk van de liberalen, die de afschaffing tegenhielden. Is het akkoord fiscaal dan wel zo eerlijk als het wordt voorgesteld? “Als de regering er zelfs niet in slaagt om dit gedaan te krijgen...”, reageert fiscalist Michel Maus.