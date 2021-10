Twee kinderen en twee volwassenen gewond na aanrijding in Sint-Amandsberg

Vier voetgangers moesten woensdagmiddag overgebracht worden naar het ziekenhuis na een aanrijding door een wagen in Sint-Amandsberg. Twee van de slachtoffers waren kinderen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Visitatiestraat met de Grondwetlaan.

Twee volwassenen en twee kinderen werden woensdag rond 11 uur aangereden door een wagen. Dat gebeurde op de hoek van de Visitatiestraat met de Grondwetlaan. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

De slachtoffers werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. “Een van de volwassenen had pijn aan de arm en schouder, over de andere letsels is nog niets geweten”, klinkt het bij politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Vorige week gebeurde op hetzelfde kruispunt nog een ander ongeval. Toen raakte een fietser zwaargewond doordat hij werd aangereden door een auto.