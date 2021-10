108.000 ton strooizout voorzien voor komende winter

Afgelopen winter werd er op Vlaamse wegen 32.101 ton zout gestrooid. Dat is een stuk minder dan het jaarlijkse gemiddelde van 40.000 ton per jaar. Die cijfers zijn gebaseerd op de jaren sinds het begin van de metingen in de winter van 1982-1983.

Dit jaar loopt de winterdienst van 18 oktober 2021 tot 25 april 2022. Er worden 227 mensen opgenomen in een winterdienstpermanentie. Voor de wegen staan er 313 strooiwagens klaar, voor de fietspaden zijn dat er 198.

Vorig jaar was er 108.000 ton strooizout op voorraad, en ook dit jaar wordt met dezelfde voorraad gewerkt. Omdat de zoutloods in Wetteren op dit moment nog niet is aangevuld, is er nu nog wel maar 103.000 ton voorhanden. Op dit moment is het AWV volop bezig met het testen van de strooiwagens en het strooimanagementsysteem.