Kremlin positief over ontluikende dialoog met Washington

Rusland is tevreden dat er werk wordt gemaakt van het opstarten van een nieuwe dialoog met de Verenigde Staten over onder meer wapenbeheersing en cyberveiligheid. Dat heeft het Kremlin woensdag duidelijk gemaakt.

“Alles ontwikkelt zich goed”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov op een persconferentie naar aanleiding van de aankomst van de Amerikaanse diplomate Victoria Nuland in Moskou dinsdag. “Het is een positieve evolutie in onze wederzijdse betrekkingen.”

“Praten is belangrijk. We mogen niet jammeren als het niet onmiddellijk tot een doorbraak komt, want dat is niet mogelijk”, vervolgde hij.

De gesprekken tussen Washington en Moskou zijn heropgepikt na een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en het Russische staatshoofd Vladimir Poetin in Genève op 16 juni. Zij kwamen toen overeen om de dialoog herop te starten op de domeinen waar beide landen gemeenschappelijke belangen hebben. Voordien waren de contacten tussen de twee landen “gewoon afwezig”, aldus Peskov.