Wallonië heropent 6 vaccinatiecentra

De zes vaccinatiecentra die de deuren heropenen zijn die in de provincies Henegouwen (Borinage), Waals-Brabant (Eigenbrakel), Namen (Walcourt), Luik (Luikse rand) en Luxemburg (Marche-en-Famenne en Aarlen).

Het centrum in Walcourt-centrum is nu al beschikbaar om een afspraak te maken. De overige vijf centra openen begin november hun deuren. De tien mobiele antennes zullen vanaf eind oktober geleidelijk worden uitgerold en rondrijden in de vijf Waalse provincies.

De vaccins die zullen worden gebruikt, zijn Pfizer en de Johnson & Johnson-eenheidsdosis (voor mensen vanaf 41 jaar). Tot slot kan iedereen zonder afspraak komen voor een derde dosis, met oproepingsbrief weliswaar.