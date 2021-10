Politie leidt patrouillehonden op in discotheek: “Een unieke kans om te trainen in levensechte situatie”

De dansvloer van Radar in Lokeren, de voormalige discotheek Cherry Moon, was woensdagochtend de speeltuin voor een reeks Mechelse herdershonden. Zij trainden er in het kader van hun opleiding tot patrouillehond.

Politiehonden van de zones Lokeren, Sint-Niklaas, Ronse, Dendermonde en Gent konden zich er uitleven op bonkende beats terwijl rookmachines en de flashlights voor de typische sfeer zorgden. “Voor ons is dit een unieke kans om onze honden in levensechte omgevingen te trainen”, vertelt commissaris Anjuli Van Damme van de Lokerse politiezone. Lokeren heeft momenteel drie honden in dienst: twee drugshonden en patrouillehond Bart, een bijna zevenjarige Mechelaar van begeleider Benny Vercauteren. Zijn collega Sander Van Ruyskensvelde is intussen ook al enkele maanden bezig om Beer op te leiden tot patrouillehond. Binnen enkele maanden moet ook Beer klaar zijn om in actie te komen.

“Uiteraard moet je in de eerste plaats een hondenliefhebber zijn”, zegt inspecteur Van Ruyskensvelde, die na zijn opleiding eerst enkele jaren in Beersel bij Halle werkte voor hij in 2015 naar de politiezone Lokeren kwam. “Ik kreeg toen de kans om een hond op te leiden. Maar helaas kreeg het dier kanker net voor de opleiding was afgerond”, zegt Sander. “Met Beer heb ik opvolger die straks mee op de baan kan.”

Bijten

Honden worden binnen elke politiezone steeds belangrijker. “Vooral als afschrikmiddel. Zo was ik vanochtend nog mee op een interventie, waar iemand met een mes dreigde uit te halen. Collega’s zijn dan altijd blij wanneer de hond er bij is. Een Mechelse herder krijg je niet graag tegenover je . Als die bijt dan weet je dat het gemeend is”, weet inspecteur Benny. Toch moeten de meeste politiehonden pas in extreme gevallen aangezet worden om ook echt te bijten. “Meestal is het afschrikkend effect voldoende”, klinkt het. “Maar als het echt moet dan moet het. De honden worden getraind om te doen wat hun baas verlangt, zonder dat de baas dat zelfs maar hoeft te bevelen.”

De kans om in een echte discotheekomgeving de honden te trainen namen de politiemensen met beide handen aan. “Wij waren meteen kandidaat toen we gevraagd werd om onze gebouwen ter beschikking te stellen”, aldus eigenaar Tijs Vandenbroecke van Radar. “Wij willen deze honden liever nu hier zien dan dat we ze later ook in realiteit moeten ontmoeten.”

Na het bezoek aan de discotheek gingen de honden ook trainen in een leegstaand klooster aan de H.Hartlaan en donderdag wordt de opleiding verder gezet in de Gentse Ghelamco Arena.