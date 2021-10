Achterstand containerafhandeling in Britse havens zal nog zes tot negen maanden duren

Kort voor het begin van de belangrijke kerstperiode klagen de Britse havens over een achterstand. Containerschepen worden omgeleid naar Europese havens of moeten dagenlang wachten op zee. De achterstand wegwerken zal nog zes tot negen maanden duren, zegt de Britse havenbond BPA.

Verschillende reusachtige containerschepen vol kerstspullen moesten worden omgeleid van Felixstowe, de grootste containerhaven aan de oostkust, naar Europese havens vanwege opstoppingen bij de terminals, zei Maersk, het grootste rederijconcern ter wereld. Die grote vrachtschepen leggen vervolgens aan in andere havens zoals Rotterdam of Antwerpen, waarna de goederen worden overgeladen op kleinere schepen, die ze naar Felixstowe brengen.

Bedrijven vrezen dat dit kan leiden tot vertragingen bij de leveringen van bijvoorbeeld speelgoed en elektronica. Verschillende containers staan ook te wachten om te worden opgehaald door het schrijnende tekort - naar schatting 100.000 - aan vrachtwagenchauffeurs. Het tekort aan chauffeurs is geen exclusief Brits probleem. Ook in veel landen van de Europese Unie zijn er veel minder dan nodig.

De regering “werkt aan een oplossing voor deze problemen” en de situatie in de haven van Felixstowe “verbetert”, zei Oliver Dowden, medevoorzitter van de regende Conservatieve Partij woensdag aan Sky News, en hij zei “erop te vertrouwen dat de mensen hun speelgoed voor Kerstmis zullen kunnen kopen”.

Ook vorig jaar al was er een achterstand bij de afhandeling van containers in de Britse havens kort voor Kerstmis. Toen was dat te wijten aan de gevolgen van de coronapandemie en de voorbereidingen op de Brexit, omdat veel bedrijven hun voorraden wilden aanvullen voordat het Verenigd Koninkrijk de douane-unie van de EU zou verlaten.