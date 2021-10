Ryanair weigert passagiers op vliegtuig te laten wegens dispuut over pandemievluchten: “Eerst schuld inlossen”

Het dispuut draait rond zogenoemde “chargebacks”. Omdat Ryanair de tickets niet wilde terugbetalen van een vlucht die de passagiers hadden geboekt maar wegens de coronapandemie uiteindelijk niet namen, vroegen ze hun geld terug via hun kredietkaartmaatschappij. Toen ze onlangs een nieuwe vlucht hadden geboekt, mochten ze niet inchecken tot ze hun “schuld” hadden afgelost.

Ryanair zegt recht in de schoenen te staan. Volgens een woordvoerster kochten de passagiers “niet-terugbetaalbare tickets voor een vlucht die tijdens de coronapandemie heeft plaatsgevonden, maar waarbij de passagiers ervoor kozen niet te reizen”. De terugbetaling door de kredietkaartmaatschappij was volgens de budgetvlieger dan ook onrechtmatig. “Deze enkele passagiers zal gevraagd worden hun openstaande schuld te vereffenen alvorens ze weer met Ryanair mogen vliegen”.

Nog volgens de woordvoerster zou de kwestie minder dan 850 reizigers treffen. The Irish Times zegt weet te hebben van “honderden gevallen” in Ierland, terwijl The Guardian optekent dat er ook in het Verenigd Koninkrijk mensen in dezelfde situatie zitten.