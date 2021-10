Jongeman krijgt jeugddetentie voor doodsbedreigingen aan Nederlandse schrijfster Lale Gül

In de zaak over de doodsbedreigingen aan het adres van de Nederlandse schrijfster Lale Gül heeft de rechtbank in Amsterdam de negentienjarige Oguz Ö. woensdag veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De gevangenisstraf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie. Naast het bedreigen van Gül is Ö. ook veroordeeld voor een aantal dreigementen met een terroristisch misdrijf. Op anonieme accounts dreigde hij met het plegen van een aanslag.

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek ‘Ik ga leven’ uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks strengislamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Ö. heeft het boek niet gelezen. “Woorden kunnen pijn doen. Maar ze kunnen nooit een reden zijn om over te gaan tot bedreiging”, aldus de rechtbank.

Ö., gediagnosticeerd met autisme, werd op 1 april gearresteerd. Eind oktober zit zijn celstraf erop en moet hij van de rechtbank naar een kliniek waar hij intensieve begeleiding krijgt van onder meer een forensisch psychiater.

De rechtbank legt Ö. ook een contactverbod met Gül op en hij mag niet op socialenetwerksites. Hij moet daarom meewerken aan controles van zijn computer en telefoons en komt onder toezicht van het Landelijk Steunpunt Extremisme.

Gül heeft een symbolische schadevergoeding van 500 euro gevorderd “om een signaal af te geven”. Die schadevergoeding is door de rechtbank toegewezen. Het door het openbaar ministerie geëiste locatieverbod voor de stad Amsterdam noemt de rechtbank dan weer te verstrekkend.