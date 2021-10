Gouverneur van centrale bank van Slovakije wordt verdacht van corruptie

De inbeschuldigingstelling tegen P. K. dateert van 8 oktober van dit jaar, bevestigde woordvoerster Jana Tokolyova van het parket woensdag. Ze bevestigde enkel de initialen, verdachten worden in het land niet bij naam genoemd. Zelf verklaarde Kazimir “dat hij zich niet schuldig voelt, aan geen enkel misdrijf”. Hij wil de aantijging, die hij “vals” en “niet-bewezen” noemde, ook aanvechten. De gouverneur riskeert tot vijf jaar cel.

Het waren lokale media die het nieuws over de inverdenkingstelling uitbrachten, op basis van anonieme bronnen. Kazimir zou vorig jaar ongeveer 50.000 euro betaald hebben aan Frantisek Imrecze, de vroegere topman van de fiscus die nu deel uitmaakt van een grootschalig corruptieonderzoek. De bankgouverneur zou daarbij gefungeerd hebben als tussenpersoon. Van wie het geld afkomstig was, is niet bekend.

Kazimir was vroeger nog minister van Financiën en vicepremier.