Na aanvallen op grensposten: Turkije zal “doen wat nodig is om Koerdische gebieden te zuiveren van terroristen”

De aanvallen worden toegeschreven aan de Volksbeschermingseenheden (YPG), een Koerdische militie die actief is in het noorden van Syrië. Daarbij zouden de voorbije week zeker drie leden van de Turkse veiligheidstroepen om het leven zijn gekomen.

De YPG worden door Turkije beschouwd als een aftakking van de Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als terroristisch. De militie speelde wel een belangrijke rol in de door de Verenigde Staten geleide campagne om terreurgroepering Islamitische Staat (IS) in Syrië te verslaan.

Na een reeks militaire invallen kwamen in 2019 twee akkoorden voor een staakt-het-vuren uit de bus tussen enerzijds Turkije, en anderzijds de VS en Rusland, met de bedoeling dat de YPG zich uit het grensgebied met Turkije zouden terugtrekken.

Cavusoglu beschuldigde er de VS en Rusland woensdag van een “verantwoordelijkheid” te hebben in de recente aanvallen. Volgens de minister is Washington zijn “beloftes” niet nagekomen in de opleiding en de bewapening van strijders van de YPG. Cavusoglu had het over de Amerikaanse “onoprechtheid”.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak maandag al over de mogelijkheid van een nieuw Turks militair offensief om de YPG uit te schakelen.