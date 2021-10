Vlaamse koeien gaven nog nooit zo veel melk

Nooit eerder produceerden de Vlaamse melkkoeien zo veel melk tijdens hun leven, zo blijkt uit de statistieken van Coöperatie CRV, die jaarlijks de Vlaamse melkproductie monitort. Terwijl de melkproductie per lactatie nauwelijks steeg, bedroeg de levensproductie van de Vlaamse melkkoeien dit jaar 29.397 kilogram melk, ruim 500 kilogram meer dan vorig jaar. Ook de gemiddelde leeftijd van de koeien steeg.

Dat de levensproductie steeg, is eveneens zichtbaar in het aantal koeien dat afgelopen boekjaar 2020-2021 de grens van een levensproductie van 100.000 kilogram melk passeerde. Het aantal Vlaamse ‘honderdtonners’ steeg van 101 naar 119 per jaar. Het aantal ‘tientonners’ groeide met vier stuks naar 88 dieren, luidt het.

Het aantal koeien op de mpr-bedrijven (dat zijn bedrijven die deelnemen aan de melkproductiegregistratie, red.) steeg van gemiddeld 96 naar 100. Deze koeien kalfden drie keer af en het aantal productieve dagen steeg met zes naar 1.097. Per productieve levensdag produceerden de dieren gemiddeld exact 30 kilogram melk, in het vorige boekjaar was dat nog 29,7 kilogram.

“Vlaamse veehouders werken aan een duurzame veestapel. Een betere gezondheid en langere levensduur is voor hen belangrijker dan een hogere melkproductie per lactatie. De trends in de jaarstatistieken bewijzen dat deze strategie werkt”, besluit Jos Buiting van Coöperatie CRV.