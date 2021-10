Distributiecentrum van Lidl in Genk “blijft geblokkeerd tot er een akkoord is”

Het distributiecentrum van warenhuisketen Lidl aan de Hermeslaan in Genk blijft geblokkeerd tot er een akkoord wordt bereikt. Dat heeft de socialistische vakbond BBTK gemeld. In Limburg zijn inmiddels 16 van de 31 Lidl-winkels gesloten als gevolg van de staking tegen de aanhoudend hoge werkdruk.

Het distributiecentrum in Genk zal woensdag de hele dag geblokkeerd blijven. “Tenzij er een akkoord bereikt wordt, zal het piket de komende dagen blijven staan”, zegt Mary-Anne Smeets, secretaris bij BBTK Limburg.

Vrachtwagenchauffeurs mogen er enkel met een lege vrachtwagen buitenrijden. “Dat verloopt goed en gemoedelijk tot nu toe. De chauffeurs tonen wel begrip, dus er zijn nog geen calamiteiten geweest”, aldus Smeets. “Lidl is ook op de hoogte en we hebben begrepen dat zij de leveranciers hebben ingelicht.”

In Limburg zijn inmiddels 16 Lidl-winkels dicht. Er zijn nog een drietal winkels die hinder ervaren omdat de helft van het personeel er staakt. De staking is voelbaar over de provincie, waaronder winkels in Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Leopoldsburg.

In heel België zijn meer dan 100 van de ongeveer 300 winkels dicht als gevolg van de staking. Het gaat om meer dan 60 filialen in Vlaanderen en meer dan 40 in Wallonië en Brussel. Ook aan het distributiecentrum van Gullegem staat een piket.