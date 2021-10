Ongerustheid over massaal banenverlies bij Volkswagen in Duitsland: “30.000 banen weg? Absurd!”

De Duitse zakenkrant Handelsblatt maakte gewag van een raad van bestuur bij Volkswagen eind september. Daar zou topman Herbert Diess een scenario hebben geschetst waarbij één baan op vier of 30.000 banen zouden kunnen verdwijnen. Diess zou zich zorgen maken over de competitiviteit van de VW-fabriek in het Duitse Wolfsburg in het kader van de transitie naar elektrisch rijden, zeker in vergelijking met de geplande Tesla-fabriek in Duitsland.

Een woordvoerder van Volkswagen weigerde commentaar over de cijfers, maar zei wel dat het het duidelijk is dat de competitiviteit van de VW-fabriek in Wolfsburg moet aangepakt worden. Concrete scenario’s zijn er nog niet, aldus de woordvoerder. De vakbonden lieten alvast weten dat een afbouw van 30.000 banen “absurd” is.

Binnen enkele weken wordt beslist over de toewijzing van investeringen bij de verschillende fabrieken van Volkswagen voor de komende jaren.