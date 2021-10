Franse regering wil gebruik van coronapas verlengen

De uitbreiding van de wet op het gebruik van de coronapas kwam woensdag op de ministerraad. Doel van de maatregel is om het kwart van de Fransen dat nog niet gevaccineerd is aan te zetten om dat wel te doen.

Vaccinatie in Frankrijk is niet verplicht, maar sinds 9 augustus bepaalt de coronapas wel of iemand toegang krijgt tot cafés en restaurants. Sinds 30 augustus is de coronapas bovendien verplicht voor 1,8 miljoen werknemers die in contact staan met het publiek.

Wie een coronapas wil, moet volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen voorleggen. Vanaf vrijdag zullen de tests voor zo’n pas wel niet langer terugbetaald worden en enkele tientallen euro’s kosten.

Hoewel de epidemie in Frankrijk grotendeels onder controle is, wil de Franse regering zich zo wapenen tegen een mogelijke opflakkering. De oppositie in Frankrijk is tegen de verlenging met acht maanden. Ze stelt dat de regering op die manier een mogelijk lastig debat wil vermijden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van april.

Sinds de coronapas ingevoerd werd, trekken tegenstanders iedere zaterdag de straat op. Op een gegeven moment waren er bijna 240.000 betogers, maar daar bleven er afgelopen zaterdag nog 45.000 van over.