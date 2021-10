Europese Commissie broedt op tegenzet na uitspraak Pools grondwettelijk hof

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft woensdag een aantal mogelijke stappen gepresenteerd die de Europese Commissie kan zetten in reactie op de ruchtmakende uitspraak van het Pools grondwettelijk hof.

Het college van commissarissen boog zich woensdag voor het eerst over de uitspraak van het Poolse grondwettelijk hof, dat vorige week oordeelde dat sommige delen van het Europese recht niet compatibel zijn met de Poolse grondwet. Von der Leyen bevestigde aan de commissarissen dat een eerste evaluatie op ernstige problemen voor de primauteit van het Europese recht wijst.

“In afwachting van de conclusies van de diepgaande analyse heeft de voorzitter een aantal opties gepresenteerd om deze bezorgdheden aan te pakken, gaande van de lancering van een nieuwe inbreukprocedure, het gebruik van het rechtstaatmechanisme tot een update van de artikel 7-procedure”, vertelde eurocommissaris Kadri Simson na afloop.

Een inbreukprocedure kan tot een nieuwe zaak bij het Europese Hof van Justitie en financiële sancties leiden. Aan de hand van het nieuwe, voorlopig ongebruikte, rechtstaatmechanisme kan de uitkering van geld uit de Europese begroting worden opgeschort indien een lidstaat deze principes moet voeten treedt. De artikel 7-procedure tenslotte kan tot de opschorting van het Poolse stemrecht in de Europese ministerraden leiden. De Commissie lanceerde in 2017 de befaamde procedure uit artikel 7 van het Europese verdrag, maar de procedure verkeert in een impasse vanwege de onenigheid onder de lidstaten.