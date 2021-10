Te weinig personeel, haperend bestelsysteem en plots veel meer brood bakken: waarom er gestaakt wordt bij Lidl

In 2018 gingen honderd Lidl-winkels dicht door een stakingsactie tegen de te hoge werkdruk. Nu, drie jaar later, gebeurt net hetzelfde. Het personeel blijft aankaarten dat de werkdruk veel te hoog ligt. “De directie voert een nieuw bestelsysteem in om werk te besparen, maar het leidt net tot méér werk”, zegt een winkelverantwoordelijke. En dat is niet het enige dat misloopt bij de Duitse prijsbreker.