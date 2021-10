Exclusieve Antwerpse peiling: ondanks negen jaar aan de macht blijft Bart De Wever heer en meester

Dit blijkt uit een politieke peiling van iVox bij duizend Antwerpenaars die Gazet van Antwerpen liet uitvoeren exact drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, halfweg de legislatuur van de geel-blauw-rode coalitie. N-VA behaalt 34,5% van de stemmen wat een licht verlies is in vergelijking met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, al is het met een maximale foutenmarge van 3,02% moeilijk om echt van verlies te spreken.

De Wever heer en meester

Ook burgemeester De Wever houdt stand. Zowel in de populariteitspoll als de burgemeestersvraag staat hij bovenaan met respectievelijk 28,5% en 35,8% van de stemmen. Ver achter hem staat dan onderwijsschepen Jinnih Beels (Vooruit). Vooruit is de enige bestuurspartij die enkele procenten stijgt.

Aan de zijde van de oppositie is er slecht nieuws voor Groen. De partij zakt volgens de peiling terug naar 14% en een verlies van drie zetels. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalden de groenen nog 18,1% en zo is Groen de enige partij die een significante daling optekent. Opmerkelijke evolutie, want de afgelopen maanden ging het politieke debat toch over klimaat, verkeersveiligheid en mobiliteit, klassieke thema’s van Groen.

Een stevige opmars van het Vlaams Belang blijft uit in Antwerpen. De partij komt op 12,8% en is de vierde grootste partij na N-VA, Groen en Vooruit.

(svw)