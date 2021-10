Koppel uit Kortessem dat te lang op pizza moest wachten, krijgt tot zestien maanden gevangenisstraf voor belaging van koerier

Op twee mei bestelde het koppel enkele pizza’s die aan huis gebracht moesten worden. Blijkbaar moest het koppel iets te lang naar hun goesting wachten op de pizza’s, want toen die geleverd werden ontstond er een discussie en gevecht tussen de pizzabezorger en één van de bewoners. Plotseling kwam diens vriendin met een BB-gun naar buiten en richtte dat op de bezorger. Die belde daarna de politie die naar de woning in Kortessem afzakte en er een huiszoeking uitvoerde. Daarbij werd er in de handtas van de vrouw nog 78 gram speed gevonden. In de rest van de woning werd nog een mes in de vorm van een bankkaart, 18 xtc-pillen en veertig gram cannabis gevonden.

Voor de gevonden drugs kreeg het koppel elk een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 8.000 euro van de Tongerse strafrechter. Daarbovenop kreeg de bewoonster nog eens een gevangenisstraf van tien maanden en 800 euro voor de bedreiging van de pizzabezorger met het bb-geweer. Haar vriend kreeg op zijn beurt nog een boete van 800 euro voor het gevonden mes. De gevonden drugs en wapens werden ook verbeurd verklaard.