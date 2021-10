Nieuwe videobeelden bewijzen: Limburgse wolven zijn zeker met tien

Tot nu toe was er altijd sprake van zeker negen wolven in Limburg, maar dinsdagmiddag is bekendgemaakt dat er minstens tien wolven in Limburg rondlopen. Dat werd tijdens het wolvenoverleg met de Limburgse burgemeesters, Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) en het Agentschap Natuur en Bos meegedeeld.

In de Limburgse gemeenten in het wolvengebied heerst ongerustheid nadat wolven in de loop van vorige maand drie pony’s en een jonge koe hadden doodgebeten in Oudsbergen. In die gemeente leidde dat zelfs tot een protestwandeling van boeren tegen de wolf.

Met de Limburgse burgemeesters is op het overleg overeengekomen dat er meer geld komt voor het Wolf Fencing Team en dat de subsidies om dieren te beschermen worden uitgebreid. De Vlaamse overheid spreekt naast subsidiëring van nog drie andere peilers waarop het wolvenbeleid zal steunen: sensibilisering, een Q&A-lijst en een evaluatie van het wolvenprotocol.

Demodagen

“De sensibiliseringscampagne omvat demodagen waar we laten zien hoe mensen hun vee kunnen beschermen tegen de wolven, in samenwerking met de gemeenten. De gemeenten zelf gaan ook hun eigen communicatiekanalen aanspreken om de bevolking nog beter te informeren”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van Natuur en Bos aan Het Belang van Limburg.

Een lijst met veelgestelde vragen op de website van Natuur en Bos moet bewoners beter informeren. “Mensen worden bang omdat er veel incorrecte informatie wordt verspreid”, legt Denaeghel uit. “We gaan een levend document op onze website plaatsen, waarbij alle antwoorden getoetst worden naar haalbaarheid toe. Dat zal gebeuren op basis van drie pijlers: ecologisch, juridisch en maatschappelijk. Het vangen en verplaatsen van de wolf komt bijvoorbeeld al in conflict met de ecologische en juridische pijler.”

Het wolvenprotocol zal na één jaar worden geëvalueerd. (sh)