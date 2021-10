Australische zwemt voor 44ste keer Kanaal over en vestigt record

De Australische zwemster Chloe McCardel is woensdag voor de 44ste keer het Kanaal overgezwommen. Dat is een record. De 36-jarige McCardel noemt het Kanaal haar “spirituele thuis”.

Voor McCardel in het Britse graafschap Kent in het water dook, zei ze: “Ik denk dat vrouwen soms niet zoveel erkenning krijgen voor hun prestaties als dat zou moeten zijn. Vrouwelijke voorbeelden hebben, was fantastisch voor mij.” Na ongeveer 34 kilometer en ongeveer 10 uur in het water kwam de zwemster in het Noord-Franse Pointe de la Courte Dune aan. Met haar record wil ze naar eigen zeggen meisjes inspireren, en tonen dat alles mogelijk is.

McCardel leerde pas op haar elfde zwemmen. In 2009 deed ze voor de eerste keer de oversteek van het Kanaal. In 2015 zwom ze drie keer na mekaar over het Kanaal, een huzarenstukje waar ze zo’n 37 uur voor nodig had. Enkele dagen geleden zwom McCardel voor de 43ste keer over het Kanaal, één van de drukste vaarroutes ter wereld. Daarmee evenaarde ze het record van de Britse Alison Streeter.

Het record bij de mannen staat op naam van de Brit Kevin Murphy, die het Kanaal 34 keer overzwom.