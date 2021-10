Filosofe Griet Vandermassen argumenteert in een column in zusterkrant ‘De Standaard’ dat baby’s niet in de opvang thuishoren. Door de groepsopvang zouden ze namelijk hersenschade lijden. Maar professor Michel Vandenbroeck (UGent), expert in de kinderopvang, is het daar niet mee eens. Wel is hij erg kritisch voor de federale maatregel om de fiscale aftrek van kinderopvang te verhogen.