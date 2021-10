De Croo bevestigt: pakje sigaretten wordt 25 cent duurder

In de begroting voor 2022 die de regering dinsdag heeft afgeklopt, is een meeropbrengst uit de accijnzen op tabak van 120 miljoen euro voorzien, blijkt uit de begrotingstabellen. Dat geld komt uit een verhoging van de accijns op tabak, waardoor de prijs van een pakje sigaretten met 25 cent stijgt, verduidelijkte premier Alexander De Croo woensdag tijdens het Kamerdebat over de regeerverklaring.

De meeropbrengst wordt gebruikt voor een taxshift om de middenklasse te ontzien, benadrukte de premier. Zo wordt onder meer de geleidelijke uitdoving van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid gefinancierd, klonk het. “We verhogen de accijnzen op iets wat ongezond is en de voordelen daarvan gaan naar mensen die werken en mensen die vooruitgaan. Dat is goed voor die groep en goed voor onze sociale zekerheid, want mensen die werken maken onze sociale zekerheid sterker.”

Ook op elektronische sigaretten komt er een accijns, zei De Croo nog. Een Europese richtlijn die dat toelaat wordt volgend jaar of ten laatste in 2023 verwacht, waarna de regering gebruik wil maken van de mogelijkheid, klonk het. “Vandaag is dat een anomalie. De manier waarop e-sigaretten belast worden staat niet in relatie tot hun impact op de gezondheid.”