Chocoladeproducent betaalt 15 miljoen dollar aan Amerikaanse klanten omdat pralines niet uit België komen

Chocoladeproducent Godiva is een schikking van 15 miljoen dollar overeengekomen, omdat Amerikaanse consumenten zich misleid voelden. De chocoladeliefhebbers gingen ervan uit dat hun pralines in België werden gemaakt.

Aanleiding van de schikking is de slogan waar het bedrijf mee uitpakt: “Belgium 1926”. Volgens enkele Amerikaanse consumenten waren ze bereid meer te betalen voor de pralines omdat de slogan erop wijst dat de gevulde chocolade in België wordt gemaakt, en niet zoals blijkt in Pennsylvania. Het bedrijf argumenteert dat de zin enkel aangeeft dat het bedrijf in ons land is opgericht.

Er is een schikking overeengekomen voor iedereen die Godiva-chocolade kocht in de Verenigde Staten na 31 januari 2015. Godiva toont zich bereid in totaal 15 miljoen euro te betalen, blijkt uit de ingediende documenten. Een rechter moet de deal nog goedkeuren.