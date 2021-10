Parlementaire commissie moet beschuldigingen aan adres van voormalig Oostenrijks kanselier Kurz onderzoeken

De onderzoekscommissie gaat idealiter in november aan de slag, aldus Jan Krainer, parlementslid voor de sociaaldemocratische SPÖ. Sinds 2015 kan een parlementaire minderheid in Oostenrijk ook een onderzoekscommissie instellen. Toestemming van de regerende partijen, in dit geval de conservatieve ÖVP van Kurz en de Groenen, is niet nodig.

LEES OOK. Van “sms’jes uit context” tot verdachte opiniepeiling: waarom Oostenrijks kanselier aftreedt (+)

Kurz en negen anderen worden ervan verdacht belastinggeld te hebben gebruikt om kranten om te kopen. Er zouden peilingen zijn gemanipuleerd, met als doel positieve berichtgeving over Kurz, die ten tijde van de feiten in 2016 minister van Buitenlandse Zaken was.

“De ÖVP heeft veel meer in de staatsmechanismen ingegrepen als eigenlijk gevreesd”, aldus Christian Hafenecker van de extreemrechtse FPÖ. Het gaat erom een einde te maken aan dit “systeem van machtsberekening”, meent Nikolaus Scherak van het liberale Neos.

Kurz stapte vorig weekend op als regeringsleider. Hij ontkent alle beschuldigingen. De 35-jarige blijft leider van zijn partij en heeft nog steeds invloed op het regeringsbeleid. De coalitie tussen de ÖVP en de Groenen houdt stand nu Kurz is opgevolgd door partijgenoot en vertrouweling. Alexander Schallenberg.