Portugese speurder gelooft niet dat hoofdverdachte Maddie McCann vermoordde: “De Duitse autoriteiten hebben ‘verdachte gemaakt’”

De vroegere Portugese politie-inspecteur Gonçalo Amaral, die in 2007 het onderzoek naar de in Portugal verdwenen Britse peuter Madeleine McCann heeft geleid, gelooft naar eigen zeggen niet in de schuld van de Duitse hoofdverdachte.

Christian Brückner — © BILD

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 kort voor haar vierde verjaardag uit het vakantiehuis dat haar ouders in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd. Vorig jaar maakte de Duitse justitie bekend de Duitser Christian Brückner te verdenken.

Maar volgens Amaral hebben de Duitse autoriteiten een “verdachte gemaakt”. Dat zei hij woensdag tegenover het Franse persbureau AFP naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw boek over de zaak, met als titel ‘Maddie genoeg leugens’. “Als ze (de Duitse autoriteiten) iets zouden hebben tegen hem, zou hij aangeklaagd en veroordeeld zijn geweest”, aldus de Portugees. Hij voegt eraan toe dat er nog steeds geen bewijs is van een ontvoering.

Na veertien maanden van controversieel speurwerk, waarbij ook het ouderpaar verdacht was, klasseerde de Portugese politie de affaire, om ze vijf jaar later weer op te rakelen. De Duitser stond op de lijst van de te ondervragen mensen, maar de politie vond hem niet en kon in 2007 niet met hem praten. Volgens Amaral had de politie moeten aandringen hem te spreken.

In 2008 publiceerde de ex-speurder ook al een boek over het mysterie. Daarin zei hij dat de ouders betrokken waren in de verdwijning. De ouders spanden een proces in wegens laster en wilden een verbod op het boek, maar Amaral werd in 2017 vrijgesproken.