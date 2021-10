Eén jaar voorwaardelijke celstraf geëist voor Bart De Pauw, ook procureur herkent patroon: “Hij is geen monster, maar een man met een zielig kantje. Hij moet aan zichzelf werken”

Het openbaar ministerie heeft één jaar cel met probatieuitstel gevorderd voor televisiemaker Bart De Pauw. Die moest zich woensdag in Mechelen verantwoorden voor belaging en elektronische overlast ten aanzien van dertien vrouwen. De Pauw ontkent alle feiten en vertoont geen schuldinzicht, waardoor het voor het parket naar eigen zeggen “onmogelijk” is om een opschorting te vragen.

De Pauw werd al zwaar aangepakt in de media en ook de burgerlijke partijen vragen geen celstraf, maar hopen dat de televisiemaker inziet dat hij verkeerd was en in begeleiding gaat. Maar omdat De Pauw geen schuldinzicht vertoont, kan het parket zich niet vinden in een eenvoudige opschorting. Daarbij verklaart de rechtbank de man schuldig en moet hij zich aan voorwaarden houden, maar wordt geen bijkomende straf opgelegd.

Het openbaar ministerie noemde het dossier ‘een atypisch dossier’ en zei dat dat zelfs nog een eufemisme is. “De verdediging heeft haast evenveel stukken gevoegd in haar conclusies over krantenartikels dan over het dossier zelf. Bart De Pauw is geen monster, geen seksueel roofdier, geen Harvey Weinstein. De feiten kaderen wél in de seksuele sfeer, maar zijn geen echte zedenmisdrijven zoals we die hier gewoonlijk zien. De burgerlijke partijen spreken ook over seksisme maar dat is het enige punt waarin het openbaar ministerie verschilt van mening met de burgerlijke partijen. Er zijn onvoldoende elementen die seksisme kunnen staven, daarvoor wordt hij dus niet vervolgd.”

Elektronische overlast

Procureur Van hoogenbemt las geen berichten voor omdat hij door de intonatie die hij eraan zou geven een bepaalde interpretatie aan de berichten zou kunnen geven die mogelijk niet overeenkomt met hoe ze bedoeld waren. “Het ging altijd om geschreven berichten, die bij elke lezer als anders kunnen ervaren worden.”

Hij verklaarde dat de beide misdrijven waaraan De Pauw zich volgens hem schuldig heeft gemaakt, voor hem duidelijk bewezen zijn. “De belaging vereist een ernstig verstoren van iemands rust en dat terwijl de pleger weet dat hij de rust verstoort. Elektronische overlast is voor elkeen anders, maar wanneer berichten ongewenst zijn maar toch aanhoudelijk gestuurd worden, is ook dat duidelijk. Het bijzonder opzet wil dat je weet dat die berichten overlast veroorzaken, maar door de verhouding die hij met hen had - de machtspositie als werkgever tegenover een jonge werknemer - en wetens en willens handelen maken ook dat misdrijf duidelijk bewezen.”

“Hij was een godheid in het Vlaamse televisielandschap”

Volgens Van hoogenbemt was er geen effectief machtsmisbruik maar gaf het gezag dat Bart De Pauw over de vrouwen had hen dat gevoel en vreesden ze voor de rest van hun carrière. Ze spreken allen over een ‘mindfuck’ waarbij ze geen kant uit konden. “Hij was een godheid in het Vlaamse televisielandschap. Het citaat van Tom Lenaerts, waar ook de burgerlijke partij al naar verwees, is de kern van de zaak: hij had moeten weten waar de grens lag en de vrouwen durfden hem geen pets in het gezicht te geven omdat ze afhankelijk en kwetsbaar waren. Ze bleven vriendelijk, ze bleven professioneel maar ze wilden dat het gedrag stopte.”

Voor het openbaar ministerie is er geen enkele twijfel over de geloofwaardigheid van de verklaringen van de vrouwen. “Er was geen complot of groepsbesmetting, het problematisch karakter en de overlast is heel duidelijk. Belaging is niet ‘alles of niets’, je kan gerust een vriendschapsrelatie of professionele relatie hebben maar vragen om bepaalde grenzen te respecteren.”

“Geen monster, maar een man met een zielig kantje”

Toen hij het over de strafmaat had en verklaarde dat in de conclusies van de verdediging stond dat De Pauw schuldinzicht heeft, moesten de burgerlijke partijen even hardop lachen. “Hij is geen monster, maar een man met een zielig kantje, net zoals in enkele van de personages die hij vertolkte. Hij hunkert naar aandacht van jonge vrouwen. Een zielig persoon kan ook veel overlast veroorzaken. Hij moet aan zichzelf werken.”

Het parket wilde eigenlijk een probatieopschorting vorderen maar door het gebrek aan schuldinzicht meent de procureur dat dit geen gepaste straf is. “Hij moet verantwoordelijkheid nemen en beseffen dat hij beter had moeten weten. Omdat dat schuldbesef er niet is, vraag ik een straf van één jaar met probatieuitstel en de verplichting om een cursus te volgen en zich te laten begeleiden door een psychiater.”

De zitting werd na de vordering van het openbaar ministerie beëindigd. Donderdag om 9.30 uur wordt het dossier voortgezet, dan komen de advocaten van de verdediging aan het woord.