Opvallend: VTM-weerman excuseert zich omdat hij mis was bij zijn voorspelling

“Ik moet me toch even verontschuldigen bij de oostelijke helft van het land: het heeft er vandaag toch iets meer geregend dan ik gisteren had ingeschat. Daar zat ik er toch even naast”, klonk het.

De weerman had droog weer voorspeld, maar dat viel toch een beetje tegen. Hij was dan ook zo eerlijk om dat toe te geven.

“Wij zijn ook maar mensen en meestal klopt het wel wat ik voorspel. Maar als ik me voor een keer vergis, geef ik dat ook toe. Ik heb het trouwens nog ooit eens gedaan op de radio”, zegt Dehanauw ons.

In het buitenland hebben weermannen en -vrouwen wel al excuses aangeboden in de uitzending. Maar dan niet voor foute voorspellingen. De Britse Laura Tobin excuseerde zich nadat ze het weer had gepresenteerd in een jurk waar het prijskaartje nog aanhing.

Een Amerikaanse weervoorspeller bood zijn excuses aan nadat hij tijdens zijn weerpraatje plots de kluts was kwijtgeraakt. De reden was dat de hond van een collega plots op de set kwam gelopen.

Onze eigen Armand Pien verscheen ooit met rode schmink op de wangen op tv. Rood van schaamte want hij zat er helemaal naast met zijn voorspelling. Al moet het gezegd dat hij in zijn tijd nog niet de middelen had waarover men nu beschikt om het weer te voorspellen.