Viktor Broechanov, Tsjernobyl-directeur ten tijde van kernramp, overleden op 85-jarige leeftijd

Viktor Broechanov is overleden in Kiev. Dat meldt VRT NWS. Broechanov was directeur van de kerncentrale van Tsjernobyl ten tijde van de kernramp in 1986.

Broechanov was directeur van de kerncentrale in het Oekraïense Tsjernobyl op het moment van de ramp op 26 april 1986. Hij was één van de drie hoofdbeklaagden in het proces na de ramp, en werd veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij zat daar vijf jaar van uit, en kwam vrij na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Broechanov was al lang ziek, hij had een zware vorm van Parkinson. Hij stierf in Kiev op 85-jarige leeftijd.