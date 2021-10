Man doodt minstens vier mensen met pijl en boog in Noorwegen, dader aangehouden

In de Noorse stad Kongsberg heeft een man minstens vier mensen doodgeschoten met pijl en boog. De vermoedelijke dader is aangehouden, over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie van Kongsberg, een stadje op zo’n 70 kilometer ten westen van hoofdstad Oslo met 26.000 inwoners, kreeg woensdagavond omstreeks 18.13 uur verschillende meldingen dat er een man met pijl en boog rondliep in het stadscentrum. De man in kwestie zou tijdens zijn aanval over een uitgebreid gebied verschillende mensen hebben aangevallen, onder andere in een winkelcentrum.

Daarbij vielen volgens de politie “verschillende” dodelijke slachtoffers, maar over een exacte dodentol wilde een woordvoerder zich niet uitspreken tot de families van de slachtoffers op de hoogte waren gebracht. Volgens de Noorse publieke omroep NRK zou het minstens om vier dodelijke slachtoffers gaan.

Meerdere personen raakten ook gewond, zij werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de regio. Het westelijke deel van de stad, die in twee wordt gesneden door de rivier Numedalslagen, werd een tijdlang volledig afgesloten.

Dader snel aangehouden

De Noorse politie reageerde massaal, met speciale interventie-eenheden, de ontmijningsdienst en verschillende helikopters, maar de dader werd snel aangehouden: om 18.47, een half uur na het begin van zijn aanval. Agenten zouden ook daarvoor al eens oog in oog met de man hebben gestaan, maar hem toen niet hebben kunnen vatten.

Onmiddellijk na de gebeurtenissen werd beslist om de Noorse politie tijdelijk met vuurwapens te bewapenen – de politie is er doorgaans ongewapend. Verschillende getuigen beschrijven in Noorse media hoe ze de politie achter de verdachte aan zagen lopen, daarbij zouden ook pistoolschoten gevallen zijn.

“Voor zover we weten, voerde deze persoon deze actie alleen uit”, aldus politiecommissaris Oeyvind Aas bij lokale media. De man werd overgebracht naar een politiecommissariaat in het nabijgelegen Drammen. Over het motief van de man bestaat nog geen duidelijkheid, een daad van terrorisme wordt niet uitgesloten.

Burgemeester: “Compleet onvoorstelbaar”

“Dit is gewoon wreed, totaal ondenkbaar”, reageerde een ontstelde burgemeester Kari Anne Sand bij de krant Dagbladet. “Het is nog niet doorgedrongen, het is compleet onvoorstelbaar.” Er werd inmiddels een crisisteam opgericht om de slachtoffers op te vangen. “Nu dit gebeurd is, moeten we er zo goed mogelijk mee omgaan”, aldus Sand. “We hebben er het volste vertrouwen in dat dat ons zal lukken.”

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AFP

© AFP

