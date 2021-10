Machtige advocaat zakt steeds verder weg in moeras van leugens en moorden: zijn eigen dood past in lang rijtje van mysterieuze sterfgevallen in zijn dichte kring

VS

De machtige Amerikaanse advocaat Alex Murdaugh zinkt steeds verder weg in een moeras dat hij zelf heeft gecreëerd. Dat hij zijn zoon miljoenen verzekeringsgeld wilde laten opstrijken door een “huurmoordenaar” op zichzelf af te sturen, blijkt plots slechts een fait divers in een hele reeks verdachte ongevallen en moorden in zijn entourage.