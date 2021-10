2-jarig jongetje schiet mama dood tijdens videovergadering in Verenigde Staten

Een tweejarig jongetje heeft in de VS zijn mama doodgeschoten terwijl die deelnam aan een online videovergadering. Het drama vond plaats op 11 augustus in Florida, de vader van het kind is dinsdag gearresteerd omdat hij zijn wapen niet buiten het bereik van het kind opgeborgen had.

De 22-jarige man had zijn wapen, dat geladen was, in een rugzak van Paw Patrol gestoken, een televisiereeks voor kinderen. Het kind vond het wapen en doodde zijn mama van 21 jaar met een enkele kogel in het hoofd.

Dergelijke drama’s komen vaker voor in de VS. Zo kwam een tweejarige in Texas eind september ook om het leven nadat hij een geladen wapen gevonden had in een rugzak. Uit een recent rapport van Everytown For Gun Safety, een vereniging die opkomt voor een betere omkadering voor vuurwapens in de VS, blijkt dat elk jaar honderden kinderen in de VS geladen wapens in handen krijgen en die ongewild afvuren. Sinds 2015 hebben “niet intentionele” schoten gelost door minderjarigen al 879 mensenlevens gekost in de VS. Sinds 1 januari van dit jaar zijn het er 114.