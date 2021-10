“Nederlands coronabeleid schoot op diverse terreinen tekort”

Adviesbureau KPMG is zeer kritisch over de door het Nederlandse kabinet gevolgde strategie tijdens de coronacrisis en de resultaten daarvan. Dat meldt de Nederlandse krant NRC donderdag.

Anderhalf jaar na de start van de coronacrisis is het grote evalueren van de pandemie begonnen. In het Verenigd Koninkrijk verscheen een vernietigend rapport van een parlementaire onderzoekscommissie waarin de corona-aanpak van de regering-Johnson “een van de grootste mislukkingen” op het gebied van volksgezondheid in de historie van het land werd genoemd. In Nederland komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar verwachting begin volgend jaar met een eerste rapport over de coronabestrijding, later volgt een parlementaire enquête.

Adviesbureau KPMG loopt daarop vooruit met een eigen, tussentijdse evaluatie van de coronacrisis van maart 2020 tot juli 2021. In het rapport ‘Dit zijn de lessen van anderhalf jaar coronacrisis’, dat donderdag verschijnt, is KPMG zeer kritisch over de door het kabinet gevolgde strategie en de resultaten daarvan.

Het adviesbureau deed een uitgebreide literatuurstudie van openbare bronnen en analyseerde wereldwijd beschikbare data. Er zijn in Nederland meer doden gevallen, omdat er beleid werd gemaakt op basis van hoeveel mensen er in het ziekenhuis lagen in plaats van het aantal besmettingen, stelt het adviesbureau. Daardoor werd er vaak te laat ingegrepen.