Nederlander sleepte halfnaakte vrouw aan ketting door Colombiaanse stad Medellín

De Nederlander liep afgelopen weekend met een vrouw - uitsluitend gekleed in zwarte lingerie - door de bij toeristen populaire buurt Provenza, in de exclusieve zone El Poblado. De man sleepte de vrouw mee aan een ketting, zo is te zien op beelden die viraal gingen op sociale media.

De winkeliers van de rosse buurt in Medellín zijn “not amused” en vinden dat dit soort gedrag het imago van de stad - nog meer - schaadt en het toerisme aantast. De burgemeester is het met hen eens. “De Nederlander kwam hierheen om ons imago te schaden en om vrouwen te mishandelen”, zo luidde het bij Daniël Quintero in een video. De eerste burger heeft aangifte gedaan van exhibitionisme en ’seksueel toerisme’.

Only Fans

Gustavo Rincón, een Colombiaanse muziekpromotor in Miami, zegt tegen De Telegraaf dat het toch wat anders zit. “De vrouw liet zich bewust in lingerie aan een ketting meevoeren om haar pagina op Only Fans te promoten.” Dat is een internetplatform waar je tegen betaling exclusieve content (waaronder ook erotische beelden en live seks) te zien krijgt.

De vrouw die in het centrum van de aandacht staat, heet Aleja Torres en is een bekend Colombiaans model. In een interview met een lokale radiozender verzekert ze dat de actie “geen uitnodiging was tot prostitutie”. Ze legt uit dat de Nederlander die haar aan de ketting meevoerde, haar vriend Patrick is, en dat ze met hem een relatie heeft. Hij reist regelmatig naar Colombia om bij haar te zijn.

Een van de (meest kuise) tweets van Aleja Torres:

Video

Torres zegt dat ze in het kader van Halloween een video wilde maken om haar bezoekerscijfers op Only Fans te vergroten. De ophef ontstond nadat drie voorbijgangers aanstoot namen aan het filmen van de scene waarin het model bij Patrick aan de ketting over straat liep. “Toen ze doorkregen dat hij een buitenlands staatsburger was, vielen ze hem ook fysiek aan omdat ze dachten dat het om seksuele uitbuiting ging. Ze realiseerden zich niet dat de hoofdrolspelers in de video een stel zijn.”

“We moeten de mening van iedereen respecteren”, zegt Torres. “Ik heb veel respect voor sekswerk en sekswerkers. Dat geldt voor de vrouwen én de mannen.” De Colombiaanse benadrukt dat sekswerk in Colombia geen moreel gerespecteerde en geaccepteerde baan is. “Maar dat betekent niet dat sekswerkers minder waard zijn dan anderen.” Volgens Torres doen de meeste vrouwen die dit soort werk doen dat bewust en moedigen ze geen geweld aan.

“Liet mijn geslachtsdelen niet zien”

Torres stelt dat ze niet dacht dat ze in de fout ging. “Ik liet mijn geslachtsdelen niet zien, ik ben niet minderjarig en niemand dwong me hiertoe”, zegt zij. Haar vriend Patrick is verhoord door de immigratiedienst. Torres hoopt dat de autoriteiten begrijpen dat ze een relatie hebben en dat het niet ging om sekstoerisme.