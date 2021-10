Dit weten we al over de dodelijke raid met pijl en boog in Kongsberg in Noorwegen

Een Deense dertiger heeft in het centrum van een Noors stadje vijf mensen met pijl en boog om het leven gebracht. Twee anderen, waaronder een politieagent, vechten in het ziekenhuis nog voor hun leven. De verdachte is opgepakt en was geen onbekende voor de politie. Dit is wat we al weten.

Bij de politie kwam woensdagavond rond 18.15 uur een oproep binnen. Een man gewapend met pijl en boog was in het centrum van Kongsberg, een stadje met 26.000 inwoners op 66 kilometer van de Noorse hoofdstad Oslo, schijnbaar willekeurig in het rond beginnen schieten.

“Ik hoorde buiten heel wat lawaai, zag een vrouw dekking zoeken en dan zag ik een man staan met een boog in zijn hand en pijlen in een draagtas die om zijn schouder hing”, getuigde een vrouw bij TV2. “Ik heb mensen zien lopen voor hun leven. Een van hen was een vrouw die haar kind met zich meedroeg.” Een andere getuige heeft het over een “irreëel en vreselijk incident”. Zij was aan het joggen toen ze plots heel veel politie zag. Daar hoorde ze dat er iemand met pijl en boog mensen aan het neerschieten was. “Heel akelig. Ik ben meteen naar huis gelopen en heb de deur op slot gedaan. Zo bang was ik.”

Het incident zou begonnen zijn in of bij de winkelketen Coop, daarna trok de verdachte het centrum van de stad door.

Hoeveel slachtoffers zijn er?

De verdachte raakte met zijn pijlen zeven mensen. Vijf van hen overleefden de feiten niet, twee anderen raakten ernstig gewond. Een van de gewonden was een politieagent, zo blijkt, al was hij op dat moment niet aan het werk en droeg hij zijn uniform dus niet. Zij vechten op de dienst intensieve zorg in het ziekenhuis voor hun leven.

De politie kwam met indrukwekkend machtsvertoon ter plaatse. Helikopters, honden en gewapende troepen werden ingezet en na een klopjacht van 34 minuten werd de verdachte opgepakt. De man probeerde nog te vluchten, maar kon snel overmeesterd worden. Hij bleek alleen te handelen.

Na het incident kregen agenten in het hele land te horen dat ze hun wapens zichtbaar moesten dragen uit voorzorg, wat in Noorwegen niet verplicht is, voor moesten er nog andere aanslagen komen. Die kwamen er uiteindelijk niet.

Wie is de man?

Het gaat om een 37-jarige Deen die al enkele jaren in Kongsberg woont. Wat hem gedreven heeft tot die daden is nog niet duidelijk. Volgens Deense media had hij zich recent bekeerd tot de Islam en is er een vermoeden dat het om een daad van terrorisme gaat. Bevestiging daarvan is er nog niet. De politie gaf al mee dat de man geen onbekende voor hen is, en dat hij de voorbije jaren ook geregeld met de gezondheidsdiensten in het land in contact is geweest.

De man is een eerste keer verhoord door de politie en werkte daar volgens zijn advocaat constructief mee. “Hij geeft gedetailleerde verklaringen over wat er gebeurd is”, klinkt het bij NRK. Nog volgens zijn advocaat is hij “aangedaan” door de situatie en staan er al nieuwe verhoren gepland. Wanneer die zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Hoe wordt gereageerd?

Kari Anne Sand, de burgemeester van Kongsberg, noemt het “een tragedie”. “Ik heb hier geen woorden voor.” Waarnemend premier Erna Solberg noemt de aanval “gruwelijk”. “De informatie die wij vanuit Kongsberg krijgen is afschuwelijk.” Jonas Gahr Stoere, de man die donderdag premier wordt, heeft het over een “gruwelijke en brutale daad”.

“Ik ben geschokt en bedroefd door wat er in Noorwegen gebeurd is”, schrijft Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, op Twitter. “Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en bij alle inwoners van Noorwegen.”

