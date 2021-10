Opnieuw meerdere Lidl-winkels gesloten door staking

Bij supermarktketen Lidl blijven ook donderdag meerdere winkels gesloten door een staking tegen de aanhoudende hoge werkdruk. Al zeker in Limburg en Oost-Vlaanderen zijn er winkels die de deuren niet zullen openen, klinkt het bij de socialistische vakbond.

LEES OOK. Te weinig personeel, haperend bestelsysteem en plots veel meer brood bakken: waarom er gestaakt wordt bij Lidl (+)

“In Limburg zal een zestal winkels gesloten blijven”, zegt Mary-Anne Smeets van bediendebond BBTK. “Het kan zijn dat nog meer winkels dichtblijven, we horen dat veel werknemers bereid zijn om te staken vandaag. Als er bijvoorbeeld geen volledige bezetting is, kan het zijn dat de aanwezigen achter gesloten deuren zullen werken.”

Ook in Oost-Vlaanderen blijven er winkels gesloten, voegt Katrien Degryse van BBTK toe. In het Gentse blijven bijvoorbeeld de vestigingen van Zelzate, Wondelgem, Gent (van Ryhovenlaan), Destelbergen en Mariakerke dicht, net als de winkel in Maldegem.

Bij de warenhuisketen sluimert al lang een sociaal conflict over de hoge werkdruk. Ook dit voorjaar waren er al acties bij Lidl. Woensdag bleven in heel het land meer dan 100 van de ongeveer 300 winkels dicht, meldde de directie. Het ging daarbij om meer dan 60 filialen in Vlaanderen.

LEES OOK. Directie Lidl stuurt deurwaarder naar distributiecentrum in Genk om blokkade op te heffen