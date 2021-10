Bart De Pauw arriveert samen met echtgenote Ines De Vos op tweede procesdag: “Ik denk dat jullie zullen verschieten”

Woensdag was ze er niet, maar donderdag is Ines De Vos wel aanwezig op het proces tegen haar echtgenoot Bart De Pauw. Het echtpaar kwam samen iets na 9 uur toe aan de correctionele rechtbank in Mechelen. Donderdag komt de verdediging van de 53-jarige televisiemaker aan het woord. “Ik denk dat jullie zullen verschieten van een aantal dingen”, zei De Pauw toen hij de rechtbank binnenging.

Donderdag gaat de tweede en laatste dag van het proces rond Bart De Pauw van start. Woensdag kregen de advocaten van de burgerlijke partij het woord. Zij omschreven de televisiemaker als een “seriestalker zonder schuldinzicht”. Op het einde van de eerste procesdag vorderde het Openbaar Ministerie één jaar voorwaardelijke celstraf voor de televisiemaker.

“Je kan van alles beweren”

Donderdag is het de beurt aan de verdediging van De Pauw. “Je kan van alles beweren, maar je hebt ook de feiten”, aldus De Pauw. “Dat gaan we vandaag aantonen.” De getuigenissen woensdag waren voor De Pauw “een serieuze rollercoaster”, zei hij. “Ik heb vandaag van alles mogen lezen. Maar nu gaan we de puntjes op de i zetten. Jullie zullen verschieten van een aantal dingen.”

Of De Pauw zijn schuld zal erkennen, zoals de vrouwen en het openbaar ministerie vragen, is onduidelijk. “Het is nooit te laat om het juiste te doen”, zei Christine Mussche, advocate van de burgerlijke partijen, voor aanvang van de zitting.

“Vorm van erkenning”

Voor het aan de verdediging is, krijgen eerst de negen vrouwen die zich burgerlijke partij stelden, nog de kans om zelf iets over de zaak te zeggen. Mussche bevestigde donderdagochtend dat enkelen van hen dat ook zullen doen. Wie precies, is nog niet bekend. “Ze gaan zeggen wat het voor hen betekend heeft, zowel op het moment van de stalking als in de hele periode die ze moesten doorlopen van 2017 tot vandaag.”

Volgens de advocate was het belangrijk voor haar cliënten dat de procureur hun stelling heeft bevestigd. Dat de gevorderde straf “toch wel stevig is”, is voor Mussche een vorm van erkenning.

Ines De Vos is niet alleen de echtgenote van Bart De Pauw, ze is ook de zaakvoerder van Koeken Troef!, het productiehuis dat vooral teerde op het creatieve genie van De Pauw. Woensdag raakte bekend dat Koeken Troef! vorig jaar een verlies leed van 336.165 euro.

