Bpost doet “guerrilla-actie” om personeel aan te trekken in Mechelen

Aan het verdelingscentrum van Bpost in Mechelen vindt donderdag een zogenaamde “guerrilla-actie” plaats om nieuwe werknemers aan te trekken. In een kraam langs de weg krijgen geïnteresseerden uitleg over het werk en een traktatie. In Mechelen zoekt het postbedrijf meer dan dertig nieuwe werkkrachten, zowel postbodes, chauffeurs als sorteerders.

Donderdagochtend zette Bpost voor het distributiecentrum op het industrieterrein Mechelen-Zuid een kraam op. In de Egide Walschaertsstraat, waar ook andere bedrijven gevestigd zijn, passeert veel volk, onder meer vrachtwagenchauffeurs.

“De war for talent woedt volop”, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo. “Daarom zetten we deze speelse actie op, om mensen te informeren over onze vacatures.”

Tussen 6 en 9 uur kon men terecht in het kraam voor een koffiekoek. Donderdagmiddag worden er frietjes geserveerd. Volgende week organiseert Bpost een gelijkaardige actie in Sint-Niklaas, waar de personeelskrapte nog nijpender is: Bpost zoekt er 25 extra postbodes en 20 chauffeurs.