Werken Oosterweel: twee opritten van Antwerpse ring gaan voor liefst tien jaar dicht

Op maandag 18 oktober worden in Antwerpen de twee opritten van het complex Merksem van de Antwerpse ring (R1) richting Nederland afgesloten voor de werken aan de Oosterweelverbinding. De opritten zullen maar liefst tien jaar lang dicht blijven, tot het viaduct van Merksem op de R1 is afgebroken en vervangen door een deels overkapte sleuf. Ook het complex Merksem zelf zal volledig worden hertekend.

Wie vanaf maandag nog vanuit de omgeving van Merksem naar de R1 richting Nederland wil, zal langs de Noorderlaan en het complex Ekeren naar de snelweg moeten rijden. Vanop de Groenendaallaan zal je niet meer naar de Antwerpse ring kunnen in de richting van Stabroek (A12) of Kleine Bareel (E19).

Een week later, op maandag 25 oktober, wijzigt ook op de Burgemeester Jozef Masurebrug de verkeerssituatie. Om gevaarlijke kruisingen tussen het gewone verkeer en het werfverkeer te vermijden, zal het gewone verkeer tot naar schatting 2030 op één rijstrook in elke richting moeten en het werfverkeer op een afzonderlijke, afgescheiden rijstrook. Fietsers moeten er over een dubbelrichtingfietspad rijden.

Oosterweelbouwheer Lantis belooft wel een reeks minderhindermaatregelen om de omgeving bereikbaar en leefbaar te houden tijdens de jarenlange werken. In Merksem en Luchtbal openen op 1 december nieuwe ‘park & ride’-torens waar je je wagen kan achterlaten om met alternatieve vervoersmiddelen richting de stad te trekken. Er staat ook een elektrischedeelfietsensysteem op stapel in de wijde regio en enkele belangrijke fietsassen tussen Ekeren, Merksem en de haven worden verbeterd. Waar de R1 dicht langs woonwijken loopt, worden tijdens de werken geluidsschermen en zichtschermen geplaatst.