Belgische groep Besix mag Guggenheim-museum in Abu Dhabi bouwen

De Belgische bouw- en vastgoedgroep Besix heeft een contract beet voor de bouw van een Guggenheim-museum in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Het museum moet in 2025 klaar zijn en er wordt ruim 790 miljoen euro voor uitgetrokken.

De bouw van het museum werd vijftien jaar geleden al aangekondigd, maar werd geplaagd door vertragingen, protesten en annuleringen van contracten. Voor de komende vijf jaar heeft het emiraat echter zes miljard dollar (ongeveer 5,2 miljard euro) uitgetrokken voor culturele en creatieve industrieën.

Er waren al langer geruchten dat Abu Dhabi de opdracht had gegeven voor de bouw van het museum aan Six Construct, een dochteronderneming van Besix, en het plaatselijke bouwbedrijf Trojan. Nu blijkt dat er een contract van 920 miljoen dollar (ongeveer 793 miljoen euro) aan de joint venture is gegund, dat alle bouwwerkzaamheden omvat, met uitzondering van de funderingen, die reeds zijn voltooid. De werkzaamheden zullen nog dit jaar beginnen en 44 maanden duren voor oplevering in 2025.

Het museum in Abu Dhabi wordt het grootste Guggenheim-museum tot nu toe, naast dat van onder meer New York, Venetië en Bilbao. Het zal gebouwd worden op het eiland Saadiyat, waar ook al het Louvre Abu Dhabi gevestigd is. Het museum zal hedendaagse kunst van kunstenaars uit de Arabische wereld tentoonstellen, net als werken van meer gevestigde namen, zoals Andy Warhol en Jan-Michel Basquiat. De werelberoemde architect Frank Gehry heeft het gebouw ontworpen.

Het is voor Besix niet het eerste project in de Verenigde Arabische Emiraten. Eerder leverde het bedrijf onder meer het Belgisch paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Dubai en werkte het mee aan de uitbreiding van de haven van Fujairah in Dibba. Tot haar bekende projecten behoren ook de bouw van de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld.