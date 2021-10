Bosbrand in Californië vernietigt meer dan 5000 hectare land

De Amerikaanse staat Californië wordt wederom geteisterd door een hevige bosbrand. De Alisal-brand woedt er momenteel hevig in het midden van de staat en trekt richting de kust, naar de bekende kustplaats Santa Barbara. In twee dagen tijd is de brand sterk toegenomen.

De autoriteiten hebben een grote snelweg al afgesloten en ook een aantal evacuaties verplicht. Het vuur wordt aangewakkerd door hevige winden die door de staat waaien. De brand ontstond op maandag in het Los Padres, een nationaal bos.

Zo’n 600 brandweerlui zijn met man en macht bezig het vuur te bestrijden. Energiemaatschappijen hebben al elektriciteit afgesloten in de hoop dat er geen nieuwe branden zouden ontstaan. In 2021 is al zo’n 2,5 miljoen are land afgebrand in Californië, daarmee is het een van de zwaarste jaren op het gebied van bosbranden ooit.

(tact)