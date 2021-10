Regering geeft bijna miljard euro uit voor 100 euro korting per jaar op energiefactuur: “Geef dat aan mensen die het nodig hebben”

Om de oplopende energiefacturen toch enigszins betaalbaar te houden, trekken de regeringen in ons land de portefeuille open. De federale regering liet dat al verstaan bij de voorstelling van haar begrotingsakkoord en ook de Vlaamse regering gaat een duit in het zakje doen. Alles samen goed voor investeringen van net geen miljard euro, die voor het modale gezin 100 euro korting betekenen op jaarbasis. Is dat geld dan niet beter te besteden? Wij vroegen het aan energie-experts.